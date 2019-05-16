Дирекция по организации обращения с отходами появится в Подмосковье

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Московской области распорядилось создать дирекцию по организации обращения с отходами. Она будет заниматься реализацией государственной политики в области накопления, перемещения, раздельного сбора, сжигания и захоронения мусора, а также тушением пожаров на полигонах, следует из опубликованного в четверг документа на портале регионального кабмина.

"Создать государственное казенное учреждение Московской области "Дирекция по организации обращения с отходами". Функции и полномочия учредителя от имени Московской области осуществляются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области", - говорится в распоряжении правительства региона.

Помимо реализации государственной политики в области обращения с отходами дирекция еще будет заниматься профилактикой и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с утилизацией мусора.

МинЖКХ Подмосковья предстоит утвердить состав дирекции в течение двух месяцев. В нее войдут до 50 человек.