Бельгийская компания построит в Подмосковье завод по производству монтажной пены

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бельгийский производитель монтажной пены и герметиков Soudal вложил €20 млн в строительство завода в Богородске, открыть предприятие планируется в следующем году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Компания Soudal - мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей - в первом квартале 2020 года откроет в Богородском индустриальном парке фабрику. Общая площадь территории новой фабрики составит 40 тыс. кв. м. Soudal уже инвестировал в проект €20 млн", - говорится в сообщении.

Планируемая производительная мощность линий для производства пены составит 50 млн баллонов в год. Кроме того, на заводе будет организована собственная лаборатория по контролю качества, а также отдел для разработки и тестирования новых формул продукции. В перспективе компания планирует расширить производство за счет запуска линии герметиков и клеев.

Как отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов, слова которого приводятся в сообщении, при полной загрузке производственных мощностей завод обеспечит рабочими местами порядка 350 человек, в команде которых будут высококвалифицированные сотрудники - химики, инженеры и логисты.

По данным регионального министерства инвестиций и инноваций, в настоящее время на территории России функционируют пять складов компании, четыре из которых расположены в Московской области.