Более 11,5 тыс. км дорожной разметки планируют обновить в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2019 году обновить дорожную разметку более чем на 2,6 тыс. объектах общей протяженностью свыше 11,5 тыс. км. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В рамках работ по содержанию в Московской области активно ведутся мероприятия по нанесению и обновлению дорожной разметки на региональных дорогах. В 2019 году запланировано выполнить работы на 2652 объектах общей протяженностью свыше 11,5 тыс. км", - говорится в сообщении.

К настоящему времени мероприятия по нанесению разметки выполнены на 870 км региональных дорог, что составляет 7,5% от общего плана.

Как отмечает пресс-служба, стоимость работ составляет 1,3 млрд рублей. Источником финансирования является дорожный фонд Московской области.

Всего в план ремонта дорог на текущий год в Подмосковье вошли более 1,9 тыс. дорог. Общая стоимость проведения ремонтных работ дорожного покрытия в Подмосковье составит 22 млрд рублей.