Около 108 тыс. школьников отпразднуют последний звонок в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Последний звонок в этом году отпразднуют около 108 тыс. школьников Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье последний звонок прозвенит для 107,9 тыс. выпускников, среди них 33,2 тыс. одиннадцатиклассников и 74,7 тыс. детей из девятых классов", - процитировали в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольгу Забралову.

Она добавила, что дату последнего звонка образовательные учреждения определяют самостоятельно, большая часть мероприятий запланирована на 23 и 24 мая.

"Практически сразу после праздничных мероприятий для выпускников начинается период экзаменов. 24 мая девятиклассников ждет экзамен по иностранному языку, а одиннадцатиклассники сдадут первый экзамен 27 мая - ЕГЭ по географии и литературе", - отметила Забралова.

В прошлом году последний звонок прозвенел в Подмосковье для 102 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов.