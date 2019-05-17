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Более 80% муниципалитетов Подмосковья приступили к ремонту дорог

Ремонт дорог с опережением графика ведется в Химках, Лосино-Петровском и Богородском городских округах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 80% муниципалитетов Московской области начали ремонт дорожного полотна, работы ведутся на участках автомобильных дорог протяженностью более 400 км, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Ремонт муниципальной и региональной дорожной сети идет в 54 муниципальных образованиях региона, или в 83% муниципалитетов региона. Работы ведутся на 278 участках автомобильных дорог протяженностью 420 км", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

Масштабный ремонт муниципальных автодорог с опережением графика ведется в Химках, Лосино-Петровском и Богородском городских округах. Укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 183 участках дорог длиной свыше 270 км.

Всего в 2019 году отремонтируют более 1,9 тыс. автодорог общей протяженностью около 2,5 тыс. км, из них в программу ремонта вошли свыше 600 дорог длиной порядка 700 км по итогам голосования на портале "Добродел".

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