Более 21 тыс. человек стали участниками акции "Ночь музеев" в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Количество участников акции "Ночь музеев", которая проходила в Московской области 18 мая, превысило 21 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщается на сайте Министерства культуры Подмосковья.

"Ночь музеев" в Московской области посетило более 21 тыс. человек. Основные темы года: Год Театра, юбилей Таблицы Менделеева, 220-летие со дня рождения Пушкина, 210-летие со дня рождения Гоголя. Все это нашло отражение в программах, которые предложили музеи", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока можно было подняться на воздушном шаре, поучаствовать в квесте, связанным с элементами периодической таблицы. Ночью гости могли увидеть огненное шоу.

В музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово" старт акции совпал с открытием юбилейного XX Международного театрального фестиваля "Мелиховская весна". В Серпуховском историко-художественном музее провели дополнительные сеансы экскурсий по выставке "Гоголь. Загадки гения!", приуроченной к 210-летию со дня рождения Гоголя.

Рекордное количество посетителей зафиксировали в Сергиево-Посадском историко-художественном музее - во время акции его посетили почти 6 тыс. человек.

Акция "Ночь музеев" в Московской области прошла уже в 13-й раз. В прошлом году государственные музеи на территории Подмосковья в рамках акции посетили 16,5 тыс. человек.