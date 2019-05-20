Посев яровых культур завершат в Подмосковье до 1 июня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Подмосковья планируют завершить яровой сев зерновых культур до 1 июня, посадка кормовых и овощей завершится ко второй декаде июня. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В этом году сельхозпроизводители региона вышли в поле в начале апреля. Благоприятная погода позволила это сделать раньше, чем в прошлом году. Посев яровых зерновых культур проведен в оптимальные сроки и завершится до 1 июня. Посадку кормовых и овощей планируем завершить до второй декады июня", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Как отмечает пресс-служба, зерновыми культурами в области засеяно на сегодняшний день около 63,7 тыс. га, что составляет 88% от плана и на 16 тыс. га больше прошлогоднего сева. Кормовых культур посеяно 52,5 тыс. га - это 58% от плана и больше показателей 2018 года на 21,5 тыс. га.

"Всего на сегодня в Подмосковье засеяно 147,6 тыс. га, что составляет 66% от плана. Осталось охватить еще порядка 75,5 тыс. га", - уточнил министр.