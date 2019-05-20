Около 4 тыс. бюджетных мест предоставят абитуриентам подмосковных вузов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вузы Московской области в текущем году предоставят абитуриентам около 4 тыс. бюджетных мест, сообщила в понедельник пресс-служба первого заместителя председателя правительства - министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

"В 2019 году подмосковные вузы предоставят абитуриентам почти 4 тыс. бюджетных мест. Из них большая часть мест рассчитана на педагогические направления - 2,3 тыс., еще 1,3 тыс. - на инженерно-технологические специальности", - процитировали в пресс-службе Забралову.

Она уточнила, что всего в регионе функционирует шесть вузов. Наибольшей популярностью пользуются педагогические и инженерные направления. В прошлом году средний конкурс в областные вузы составлял пять человек на место. Забралова добавила, что в этом году в вузах региона будет открыто 80 бюджетных мест в аспирантуру.