Кластер по переработке сельхозпродукции планируют создать в Богородском округе Подмосковья

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Кластер по переработке сельскохозяйственной продукции планируют построить в Богородском городском округе Московской области. Разработка проекта планировки территории намечена на текущий год, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"В собственность Московской области в качестве дара от ООО "Булгаково-К" передан земельный участок площадью 29 га на территории городского округа Богородский. На переданном участке планируется строительство кластера по переработке сельскохозяйственной продукции, которое будет реализовано в соответствии с госпрограммой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений региона Владислава Когана.

Проект создания перерабатывающих кластеров курирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Ранее планировалось создание трех перерабатывающих кластеров, один из них - в Богородском округе. В него войдут не менее 15 экспортно ориентированных перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

В 2019 году планируется разработка проекта планировки территории кластера и проведение проектно-изыскательских работ по созданию объектов инфраструктуры. Создание необходимой инженерной инфраструктуры будет реализовано за счет средств областного бюджета.