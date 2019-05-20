Более 30 тыс. га земли планируют обработать от борщевика в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют обработать от борщевика Сосновского более 30 тыс. га земли, уже обработано около 5 тыс. га пораженной сорняком территории. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Борщевик - ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи.

"На сегодняшний день от борщевика в регионе обработано 4,9 тыс. га пораженной площади. Из них 1,8 тыс. га - муниципальные земли и 792 га - частные. <...> Всего предстоит очистить от борщевика в Подмосковье чуть больше 30 тыс. га земли", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Ликвидация борщевика Сосновского стартовала в начале мая в 12 муниципалитетах Московской области.

"На частных землях, это около 15 тыс. га, комплексную борьбу с сорняком проводит собственник. Также порядка 15 тыс. га обрабатывают органы местного самоуправления", - добавил Разин.

Он напомнил, что для собственников предусмотрена субсидия, которая предполагает возмещение до 30% затрат на борьбу с сорняком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на борьбу с борщевиком в 2019 году будет направлено около 500 млн рублей из областного бюджета.