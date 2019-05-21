В Подмосковье создадут шесть скейт-парков в 2019 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Шесть скейт-парков создадут в Московской области в 2019 году в Звенигороде, Лесном городке, Коломне, Лыткарине, Наро-Фоминске и Реутове, сообщила во вторник пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"В прошлом году по программе "Спорт Подмосковья" мы установили 10 профессиональных скейт-парков, каждый из которых стоит от 5 до 15 млн рублей <…> Также скейт-парки были установлены по программе благоустройства центральных парков в Орехово-Зуеве, Клину и Балашихе. В этом году мы будем эту программу продолжать. Современные комплексы появятся в Наро-Фоминске, Одинцове [Лесной городок и Звенигород входят в городской округ Одинцово], Реутове, Коломне, Лыткарине", - процитировали в сообщении министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

В пресс-службе добавили, что площадки будут двух типов: общей площадью до 400 кв. м (13х30 м) и от 400 до 800 кв. м (20х40 м). Крупные скейт-парки обустроят в Наро-Фоминске и Реутове. Все площадки откроют этой осенью.

Терюшков отметил, что в Подмосковье существует запрос на строительство новых скейт-парков в 2020 году. В год, по его словам, на развитие инфраструктуры скейт-парков в регионе расходуется около 100 млн рублей.