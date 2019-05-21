Более 5 тыс. специалистов обеспечат безопасность школьных выпускных в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 5 тыс. полицейских и сотрудников частных охранных организаций обеспечат безопасность выпускников и их родителей на последних звонках и выпускных вечерах в Московской области. Об этом сообщила заместитель начальника четвертого отдела ГУ МВД России по Московской области Ольга Кулёва на пресс-конференции во вторник.

"В охране общественного порядка и безопасности будет задействовано около 4 тыс. сотрудников полиции и более 1,2 тыс. сотрудников частных охранных организаций", - сказала она.

По ее словам, в период проведения праздничных мероприятий сотрудниками полиции будет организовано патрулирование скверов, парков и прилегающих к учебным учреждениям территорий, а также мест, где планируется массовое скопление людей. "Также с учениками и сотрудниками школ проводятся профилактические беседы о соблюдении общественного порядка на празднике. Продажа и распитие спиртных напитков рядом со школами будет запрещено", - добавила Кулёва.

Последние звонки пройдут в Подмосковье с 22 по 25 мая для более 87 тыс. выпускников школ.