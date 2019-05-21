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В Подмосковье за безопасностью школьников на ЕГЭ будут следить более 30 тыс. полицейских

Пункты сдачи экзамена обследуют кинологи с собаками, в зданиях установят рамки, а помещения, которые не используются, будут опечатаны

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Безопасность выпускников в Московской области во время проведения Единого государственного экзамена обеспечат более 30 тыс. сотрудников МВД. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщила заместитель начальника четвертого отдела ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Ольга Кулева.

"На весь период сдачи ЕГЭ, с 27 мая по 10 июня, будут задействованы более 30 тыс. сотрудников полиции", - сообщила Ольга Кулева.

По ее словам, охранять школьников полиция будет совместно с частными охранными организациями. Пункты сдачи экзамена будут взяты под охрану за три часа до его начала. Будут установлены рамки, кинологи с собаками обследуют здания, а помещения, которые не используются, будут опечатаны.

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