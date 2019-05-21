Более 2,5 тыс. штрафов за разведение огня выписали в Подмосковье с 1 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты выписали свыше 2,5 тыс. штрафов, связанных с палом травы и разведением огня в неустановленных местах в Подмосковье, с 1 мая. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала пожароопасного периода специалистами пожарного надзора ГУ МЧС по Московской области, Госадмтехнадзора и комитета лесного хозяйства составлено уже более 2,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, связанных с палом травы и разведением огня в неустановленных местах", - цитирует пресс-служба Пестова.

В пресс-службе напомнили, что в Подмосковье в этом году организовано 1372 "пикниковых зон", где отдых и разведение огня разрешены при условии соблюдения всех правил безопасности.

Особый противопожарный режим введен в Подмосковье с 1 мая. В случае нарушений требований пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 тыс. рублей для граждан, до 30 тыс. рублей - для должностных лиц и до 400 тыс. рублей - для юридических лиц.