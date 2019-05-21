Площадки для мусора в подмосковных СНТ переоборудуют под раздельный сбор отходов осенью

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Контейнерные площадки у садовых и дачных товариществ в Московской области могут быть оборудованы под раздельный сбор отходов осенью 2019 года. Такое мнение высказал председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин во вторник.

"Они (садовые некоммерческие товарищества - прим. ТАСС) должны заключить договор с регоператором на вывоз мусора: кто-то на сезонный, кто-то на обычный вывоз мусора. Как только договор заключен, сразу должны два бака поставить: серый и синий. Пока что у всех старые баки и обещания, что поставят новые в июле, но мы понимаем, что, скорее всего [это будет] осень. Мы должны в этом году заключить договоры и заставить регоператора нормально работать", - процитировали Чаплина в его пресс-службе.

Он добавил, что сейчас менее чем 50% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора с региональными операторами, хотя это обязательная процедура. Пока контейнеры для раздельного сбора отхода есть только в 42 садовых товариществах региона.

Повсеместный раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые. Соответственно, контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.

В Подмосковье высокий запрос на раздельный сбор отходов. Он спровоцирован событиями 2017-2018 годов, когда дефицит места для захоронения бытового мусора вылился в потребность строить новые объекты обращения с отходами и эксплуатировать действующие полигоны на грани возможностей. Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят снизить долю складируемого на свалках Московской области мусора с 91% в 2018 году до 18% к 2030 году.