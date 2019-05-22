МЖД запустит детскую железную дорогу в Подмосковье 26 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Московская детская железная дорога (МДЖД) в поселке Кратово Раменского района Подмосковья начнет работать с 26 мая. Первый рейс отправится в 12:00, сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В воскресенье, 26 мая, в подмосковном поселке Кратово начнется пассажирское движение по Московской детской железной дороге. Управляют детской дорогой дети: они водят поезда и обслуживают инфраструктуру. Отличается МДЖД от привычной "большой" дороги размером пассажирских составов и шириной колеи, но все процессы здесь проходят по-настоящему", - говорится в сообщении.

В МЖД добавили, 26 числа отправятся еще два рейса в 13:00 и 14:00.

С 28 мая МДЖД будет работать как настоящая магистраль пять дней в неделю со вторника по субботу. Поезда будут курсировать между станциями "Пионерская" и "Юность" с остановкой на платформе "Школьная". Станция "Юность" расположена около платформы "Отдых" Казанского направления МЖД, а "Пионерская" - на берегу Кратовского озера в парке культуры и отдыха.

Обслуживать инфраструктуру и управлять поездом будут дети по итогам экзаменов. Им доступны специальности машиниста, помощника машиниста, диспетчера, стрелочника, сцепщика, контролера, кассира, начальника смены и дежурного по переезду. В 2019 году на МДЖД летнюю практику пройдут 520 детей.

Узкоколейка в Кратово открылась в 1937 году. Ее протяженность составляет около 5 км, а ширина колеи - 750 мм.