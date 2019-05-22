Химическую обработку обочин дорог от борщевика в Подмосковье завершат 15 июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Дорожные службы Подмосковья планируют завершить химическую обработку полос отвода региональных трасс от борщевика Сосновского 15 июня. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Работы по ликвидации ядовитого растения вдоль областных дорог начались 2 мая и в полном объеме должны завершиться 15 июня. В настоящее время химикатами уже обработано более 540 км полос отвода вдоль региональных дорог, что составляет свыше 30% от запланировано объема. Всего будет обработано порядка 1620 км в полосах отвода дорог", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении, наибольший объем работ выполнен в Дмитровском городском округе, в Волоколамском районе и в городском округе Истра. Полностью обработаны полосы отвода региональных дорог в городских округах Зарайск, Кашира, Луховицы, Озеры, Серебряные Пруды и Коломна.

В пресс-службе пояснили, что химическая обработка опасных растений гербицидами позволяет остановить их рост и прекратить дальнейшее распространение. Она проводится до окончания цветения борщевика, после завершения его цветения дорожные службы приступят к механическому скосу растения.