Оборудование для ледоколов начнут производить в Серпухове

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Производство сегментов для ледоколов планируют начать на предприятии "Река-21" в городе Серпухове в 2019 году, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В прошлом году компания "Река-21" потратила 5 млн рублей на модернизацию технологического процесса и расширение производственной деятельности. Компания купила новый станок для изготовления импортозамещающей продукции, аналогов которой в России нет, благодаря чему "Река-21" планирует приступить к производству сегментов для ледоколов и намерена сотрудничать с компанией "Атомфлот", которая закупает данные сегменты импортного производства", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства области Вадима Хромова.

Он добавил, что власти Подмосковья направили 2,5 млн рублей в виде субсидий для развития производства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, производство оборудования для ледоколов планируют начать до конца года.

Серпуховское предприятие "Река-21" занимается производством светосильной аппаратуры, применяемой для обеспечения судоходной обстановки на реках, а также резинометаллических подшипников и вкладышей для гребных валов, используемых в судостроении и судоремонте.