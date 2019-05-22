Детские площадки в Московской области проверят на безопасность до 1 июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Все детские игровые площадки Подмосковья до 1 июня проверят на предмет соблюдения норм безопасности и благоустройства. Об этом сообщили в среду в пресс-службе вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"По поручению губернатора <...> проверки и устранение всех выявленных замечаний по состоянию детских игровых площадок необходимо завершить к 1 июня. Таким образом, все площадки должны быть подготовлены к безопасному и комфортному пребыванию на них детей в летний период", - сказал Пестов.

В сообщении отмечается, что детские площадки в Подмосковье проверяет на повреждения Госадмтехнадзор, он же обязывает устранить нарушения и контролирует, как было исполнено распоряжение.

В пресс-службе вице-губернатора уточнили, что с начала рейдов было проверено 80% площадок в Подмосковье - более 12 тыс. объектов. Было выявлено более 1,7 тыс. нарушений, из них большую часть устранили.

За состоянием и чистотой детских площадок в Подмосковье отвечают организации, на балансе которых они находятся, говорится в сообщении. В Подмосковье действуют штрафы за несоблюдение норм и правил эксплуатации детских площадок до 150 тыс. рублей.