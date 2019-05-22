Индекс промышленного производства в Подмосковье вырос на 11% за первый квартал 2019 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Московской области вырос за первые три месяца 2019 года на 11% к показателю за аналогичный период прошлого года, сообщила в среду ТАСС пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"За первый квартал 2019 года индекс промышленного производства вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом это выше среднероссийского. По данным Росстата, индекс промышленного роста за первый квартал по России в среднем вырос на 2,9%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что производство компьютеров, электронных и оптических изделий, а также автотранспорта и металлических изделий выросло более чем вдвое. Производство напитков и изделий из кожи более чем на 40%. Более чем на 30% увеличилось производство текстильных изделий. Крупнейшими производителями электронных устройств на территории Московской области стали компании "ЛГ электроникс рус", "Хенкель баутехник", "Сейонг рус" и Лыткаринский завод оптического стекла.

"Очень важно, что Подмосковье является одним из лидеров в России по объемам отгруженной продукции собственного производства. Мы на третьем месте в стране, и по итогам прошлого года показатель превысил 2,48 трлн рублей. Я думаю, что в рамках разработанных мер поддержки бизнеса мы в ближайшие годы заметно увеличим этот показатель. В частности, по итогам 2018 года экспорт Московской области составляет $ 6,9 млрд, и мы поставили задачу достичь к 2024 году объем экспорта в $13 млрд", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Вадима Хромова.

Уточняется, что доля промышленности среди всех видов деятельности Московской области к суммарным платежам в консолидированный бюджет региона составила за первый квартал 2019 года 24%, а к суммарным платежам в консолидированный бюджет РФ - 33%.