Предприятие по производству приправ открылось в Химках

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Компания "Ван Хеес Рус" открыла предприятие по производству приправ и маринадов в городском округе Химки Московской област. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В городском округе Химки открылась производственная площадка, склад и офис предприятия "Ван Хеес Рус". Компания перевела свои производственные мощности в индустриальный парк "Шереметьево" из городского округа Мытищи, где работала с 2011 года, из-за необходимости дальнейшего расширения в связи с постоянным ростом спроса на выпускаемую продукцию", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, арендуемая площадь в индустриальном парке превышает 2,5 тыс. кв м. До 2021 года компания намерена увеличить мощность предприятия в три раза.

"Компания "Ван Хеес Рус" производит более 300 видов приправ, смесей и маринадов, которые используют во всем мире. Производственная мощность нового предприятия составит 100 т в месяц. Объем инвестиций - 30 млн рублей, всего же за все время деятельности компании в Московской области, она проинвестировала уже 120 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Хромова.

Немецкая компания "Ван Хеес" - ведущий производитель пряностей, смесей, различных добавок и маринадов, которые она изготавливает для восьмидесяти стран мира с учетом их специфики и вкусовых запросов.