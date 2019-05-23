Власти Подмосковья начали развивать систему экологического мониторинга региона

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Московской области основало "Мособлэкомониторинг", с этого момента регион начал развивать собственную сеть экологического мониторинга, сообщил журналистам в четверг зампред, министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

"Два дня назад вышло распоряжение правительства Московской области о создании казенного учреждения "Мособлэкомониторинг". Мы вступаем в эру экологического мониторинга на территории Московской области, мы разворачиваем эту систему. Нам нужно присутствовать во всех средах: вода, воздух, почва, [осуществлять также] радиационный контроль, [контролировать] отходы", - сказал он.

Куракин добавил, что на этом этапе предполагается сконцентрироваться на создании сети датчиков контроля воздуха. Ранее он объяснял, что в 2019 году на первом этапе система заработает в Люберцах и Балашихе, на втором этапе она появится в Подольске, Ногинске и Волоколамске. Зампред правительства отметил, что власти региона придают большое значение сотрудничеству с правительством Москвы в рамках экологического мониторинга и получают данные со станций контроля воздуха "Мосэкомониторинга".

Ранее Куракин рассказал ТАСС, что в перспективе "Мособлэкомониторинг" будет получать информацию с датчиков на 15 действующих и 24 закрытых свалках региона, эксплуатировать беспилотники и тестировать мультиспектральную и тепловизионную съемку полигонов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью ТАСС в феврале 2019 года рассказал, что в систему войдут порядка 150 датчиков, и на ее создание потребуется 150-350 млн рублей.