В Подмосковье планируют полностью отменить вторую смену в школах к 2024 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают полностью ликвидировать обучение во вторую смену в школах к 2024 году, сейчас во вторую смену учатся около 6% школьников региона. Об этом в интервью порталу правительства Московской области сообщила первый зампред, министр образования Московской области Ольга Забралова.

"По нашим подсчетам полностью вторую смену удастся ликвидировать к 2024 году. Такой срок мы называем с учетом прогнозируемого роста населения и числа школьников. Ликвидация второй смены в начальной и старшей школе произойдет еще раньше - к 2021 году", - сказала Забралова.

Она отметила, что за пять лет число детей, учащихся во вторую смену, сократилось практически в два раза: с 11,5% до 6%. Сейчас во вторую смену учатся 5,81% школьников.

"Проблема второй смены действительно существует, и строительство новых школ - один из эффективных способов борьбы с ней", - добавила Забралова.

В ближайшие пять лет в Подмосковье запланировано построить 200 учреждений образования. В этом году началось строительство 50 зданий школ. Большинство их них будут открыты к 1 сентября 2020 года.