Два песчаных карьера планируют рекультивировать в Подмосковье

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Озеро и поле для выращивания сельскохозяйственных культур появятся на месте песчаных карьеров "Никифоровское" и "Пронское" в Одинцовском городском округе Московской области после их рекультивации. Соответствующие проекты прошли публичные слушания, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Специалисты Минэкологии приняли участие в публичных слушаниях по проектам рекультивации карьеров, расположенных в Одинцовском районе. Месторождения "Никифоровское" и "Пронское" разрабатывала компания "Тэка-Сервис" <…> Совместно с жителями было принято решение о том, что после рекультивации на месте "Пронского" появятся земли для возделывания сельскохозяйственных культур, а карьер "Никифоровское" станет озером", - говорится в сообщении ведомства.

Теперь компании предстоит облечь проекты в форму документов и передать их на экспертизу в Минэкологии, добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что неоднократно получали жалобы от жителей Одинцовского округа на то, что в карьеры сбрасывался строительный мусор. Согласно сайту компании, на "Пронском" действительно принимали строительные отходы и грунты. "Минэкологии провело несколько проверок, в ходе которых были выявлены нарушения. Разработчик был привлечен к административной ответственности, а Минэкологии организовало постоянный мониторинг земельных участков, на которых расположены месторождения", - рассказали в пресс-службе.