Около 450 млн рублей выделят на гранты для поддержки аграриев в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Московской области выделят около 450 млн рублей для грантовой поддержки аграриев в 2019 году, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Мы 368 млн рублей планируем на гранты выделить в 2019 году. Аграрии в этом году также получат поддержку по ряду новых грантовых направлений. Еще 80 млн рублей выделяется в рамках регионального проекта "Система поддержки фермеров и сельской кооперации в Московской области". Общая сумма грантовой поддержки составит порядка 450 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Он добавил, что общая сумма грантовой поддержки в 2019 году будет увеличена на 50 млн рублей по сравнению с выплатами прошлого года - в 2018 году сумма грантов составила около 404 млн рублей.

"Сумма грантовой поддержки уложится где-то в 40 грантов. Эти гранты будут выделены на поддержку начинающих фермеров, на развитие животноводческих ферм, материально-технической базы кооперативов и на поддержку производителей сыра", - цитирует министра пресс-служба.

Программа грантовой поддержки фермерства реализуется на территории Подмосковья с 2012 года. За это время общая сумма поддержки составила более 1,1 млрд рублей.