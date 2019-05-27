Власти Подмосковья запустили открытый портал о стройках в регионе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Все желающие смогут узнать о назначении строек на открытом портале Подмосковья "Стройка рядом с домом". Власти открыли соответствующий сервис 23 мая, сообщила в понедельник пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству региона (Мособлархитектуры).

"Новый сервис "Стройка рядом с домом" позволит жителям Подмосковья в режиме онлайн узнать, что построят по соседству: где, например, будет располагаться будущая школа, детский сад или поликлиника. Для получения сведений о проводимых строительных работах вблизи интересующего земельного участка достаточно ввести его адрес или кадастровый номер в поисковой строке онлайн сервиса <...> Также объекты можно найти, используя цифровую карту", - процитировали в пресс-службе слова председателя Мособлархитектуры Владислава Гордиенко.

Отмечается, что кроме информации о функциональном назначении объекта портал позволит ознакомиться с выданным разрешением на его строительство, стадией его реализации, а также фотографиями.

По словам Гордиенко, платформа создана для удобства граждан. Теперь вся информация о градостроительном блоке Подмосковья станет прозрачной для жителей, считает он.

Онлайн-сервис доступен на базе Региональной географической информационной системы Московской области, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.