В Мособлдуме рассмотрят закон о временных ограничениях движения транспорта в праздники

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании 30 мая рассмотрят законопроект о временном ограничении или прекращении движения транспорта в праздники или дни проведения массовых мероприятий, сообщила во вторник пресс-служба Мособлдумы.

"Речь идет о практике ограничения движения транспорта в, например, праздничные дни, на время каких-либо массовых шествий или гуляний, что, по сути, много где делается и сегодня как в столице или в Московской области, так и в других регионах. Это вполне нормальная, оправдавшая себя практика, когда целые улицы на время праздников делают пешеходными для удобства самих местных жителей, гостей мероприятий или туристов", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он отметил, что ранее был принят федеральный закон N 443 "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", наделяющий регионы страны правом принимать решения о введении временных ограничений или о прекращении движения транспортных средств по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Такое решение может быть принято в зависимости от определенного типа транспорта, его категории или экологического класса.

"Стоит отметить, что в случае, если подобные ограничения будут вводиться, уже федеральный закон обязывает региональные власти позаботиться о компенсационных мерах. Обязательно речь идет о повышении качества и увеличении количества маршрутов общественного транспорта, об организации парковочных пространств и развитии инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов", - добавил Брынцалов.