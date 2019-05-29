В Подмосковье в 2019 году заменят асфальт на территории 22 автовокзалов и автостанций

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дорожники заменят асфальт на территории 22 автовокзалов в Московской области до конца 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области в этом году заменят асфальтобетонное покрытие на территории 22 автовокзалов и автостанций "Мострансавто" (крупнейший автоперевозчик региона, подчиняется Минтрансу области - прим. ТАСС). Общая площадь ремонта составит около 100 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, из бюджета области на это выделено более 75 млн рублей. "Программа по ремонту привокзальных территорий реализуется в Подмосковье второй год и позволяет повысить комфорт и безопасность транспортного обслуживания населения. Автовокзалы, включенные в программу ремонта, ежедневно обслуживают порядка 500 маршрутов, которыми ежедневно пользуются около 100 тыс. пассажиров", - процитировали его в пресс-службе.

В Минтрансе рассказали, что ремонт, в частности, проведут на территории таких востребованных автовокзалов как в Подольске (ежедневно обслуживает 52 маршрута с пассажиропотоком в 15 тыс. человек) и в Сергиевом Посаде (44 автобусных маршрута и более 10 тыс. пассажиров в день). Также в этот список попали Волоколамский, Клинский, Дмитровский автовокзалы, автостанция в Куровском, Лотошино, Лыткарино, Можайске, Мытищах и в городе Верея. Помимо этого, асфальт заменят у автовокзалов в Озерах, Орехове-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкине, Раменском, Рошале и Солнечногорске. Дополнительно в 2019 году отремонтируют дорогу у автостанций в Талдоме, Фрязине, Шатуре и в поселке Шаховская.