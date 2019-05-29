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Подмосковную клубнику начнут собирать в десятых числах июня

Предполагается, что средняя цена на региональную клубнику составит от 250 до 300 рублей за кг

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сбор клубники на подмосковных предприятиях начнется 8-10 июня в этом году. Урожай появился несколько раньше, чем обычно, благодаря солнечной весне, сообщили в среду в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Жители и гости Московской области попробуют первую, выращенную в Подмосковье в этом году клубнику, в начале июня. 8-10 числа стартует сбор ягоды на предприятиях "Агропромышленный комплекс "Непецино" и "Русская ягода". По прогнозам руководителя хозяйства "Акатьевский", ранняя клубника появится в середине следующего месяца, числа 13-15", - процитировали в сообщении министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

По его словам, высокий сбор клубники начнется в 20-х числах июня и продолжится до августа. В прошлом году было получено 1,3 тыс. тонн этой ягоды на предприятиях региона, в этом году ожидается, что урожай вырастет. По данным министра, цена на подмосковную клубнику в 2019 году может составить от 250 до 300 рублей за кг.

Разин напомнил, что в Московской области работают восемь крупных производителей клубники: шесть выращивают товарную ягоду, два преимущественно производят рассаду.

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