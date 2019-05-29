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Отставки и назначения

Глава Долгопрудного Троицкий ушел в отставку

Исполнять обязанности главы муниципалитета будет Александра Кочетинина

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава городского округа Долгопрудный Московской области Олег Троицкий сложил полномочия, исполнять обязанности главы муниципалитета будет руководитель администрации округа Александра Кочетинина. Об этом сообщила в среду пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В городском округе Долгопрудный состоялось заседание совета депутатов. Глава городского округа Олег Троицкий сложил полномочия по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы городского округа назначена руководитель администрации Александра Кочетинина", - говорится в сообщении.

Согласно регламенту, нового полномочного руководителя округа должен избрать совет депутатов из кандидатур, отобранных специальной комиссией на конкурсной основе.

Троицкий возглавлял Долгопрудный с 2000 года в течение четырех сроков. Он также был председателем совета депутатов города.

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