Более 230 бесплатных автобусов будут курсировать в Подмосковье для посетителей МАКС-2019

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья ожидают увеличение пассажиропотока в дни проведения международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском до 400 тыс. человек, для перевозки посетителей авиасалона будут курсировать свыше 230 бесплатных автобусов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В этом году в дни проведения МАКС-2019 мы ожидаем увеличение пассажиропотока на 300-400 тыс. человек. Для транспортного обслуживания посетителей авиасалона выделено свыше 230 бесплатных автобусов ГУП "Мострансавто". На пригородном сообщении назначено более 50 пар дополнительных электропоездов из расчета увеличения пассажиропотока и сокращение интервалов движения поездов до пяти-шести мин", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Он добавил, что для посетителей авиасалона, которые планируют приехать на личном автомобиле, будет организовано парковочное пространство на территории бывшего аэропорта "Быково" на 12 тыс. машиномест, откуда пассажиры смогут доехать до ЛИИ имени Громова на автобусах Мострансавто. На территории самого авиасалона будет организована парковка на 7,5 тыс. машиномест.

Авиасалон МАКС-2019 пройдет в городском округе Жуковский с 27 августа по 1 сентября. На нем ожидается более 400 тыс. посетителей и свыше 30 стран-участниц. МАКС проходит в Жуковском с 1993 года на аэродроме ЛИИ имени Громова.