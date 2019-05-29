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ПМЭФ-2019

Селекционный центр для работы над семенами тепличных овощей хотят создать в Подмосковье

Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин отметил, что выращивание в теплицах ягод и цветов является перспективным направлением

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать в регионе селекционный центр для работы над сортами тепличных овощей и ягод. Об этом ТАСС в среду сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Мы рассчитываем подписать определенные соглашения на Петербургском международном экономическом форуме <…> Мы хотим делать, помимо товарного производства, селекционный центр по семенам для защищенного грунта. Очень рассчитываю, что несколько проектов в этом направлении будут реализованы", - сказал он.

Разин добавил, что в регионе также появится опытная площадка для апробации новых семян.

В целом, по его словам, Минсельхозпрод не будет ограничиваться проектами в области защищенного грунта только по томатам и огурцам. Перспективными направлениями для Подмосковья министр назвал выращивание в теплицах ягод и цветов. Он допустил, что регион окажет поддержку инвесторам, которые захотят выращивать в защищенном грунте экзотическую для Московской области продукцию.

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