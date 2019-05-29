Урожай тепличных овощей в Подмосковье в 2019 году может составить 80 тыс. тонн

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 80 тыс. тонн тепличных овощей планируется собрать в Московской области в 2019 году. Это почти на 20 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"В прошлом году мы собрали порядка 63 тыс. тонн овощей [защищенного грунта]. По итогам пяти месяцев мы собрали уже около 30 тыс. тонн. Причем массовый сбор у нас традиционно выпадает на зимние периоды, весной несколько меньше. Поэтому, я думаю, к уровню 80 тыс. тонн мы сможем подойти", - сказал он.

В 2018 году предприятия Московской области поставили региональный рекорд, вырастив более 60 тыс. тонн тепличных овощей. Тогда, по словам Разина, это позволило полностью обеспечить собственный спрос региона на такие овощи из расчета 13 кг на душу населения. Министр отмечал, что с 2014 года объем производства тепличных овощей в области увеличился в 10 раз.

В Московской области в теплицах выращивают томаты, огурцы, баклажаны и другие культуры. Лидерами по производству овощей защищенного грунта в 2018 году были предприятия из городских округов Кашира, Луховицы и города Дзержинский.