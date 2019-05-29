Власти Подмосковья направят 571 млн рублей на благоустройство территорий у 16 станций МЦД

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Московской области направят 571 млн рублей на благоустройство территорий у 16 железнодорожных станций, которые войдут в состав первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Правительство Московской области разработало план мероприятий по благоустройству прилегающих территорий рядом с железнодорожными станциями, которые войдут в первые две линии Московских центральных диаметров. В рамках МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск будут проведены мероприятия по благоустройству территорий рядом с 16 ж/д станциями на общую сумму 571 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков, в рамках благоустройства территорий проведут ремонт прилегающих автодорог, устройство тротуаров, обустроят площадки для общественного транспорта и заменят автобусные павильоны. Кроме того, планируется установка освещения и знаков навигации, создание велопарковок.

"Все работы по срокам синхронизированы с запуском первых двух линий МЦД - к концу 2019 года - началу 2020 года", - приводятся в сообщении слова Трескова.

На МЦД-1 работы проведут вблизи девяти железнодорожных станций: Одинцово, Баковка, Немчиновка, Новодачная, Долгопрудная, Водники, Хлебниково, Шереметьевская, Лобня. На МЦД-2 в план работ по благоустройству вошли семь станций: Павшино, Красногорская, Опалиха, Аникеевка, Нахабино, Силикатная, Подольск.

Открытие МЦД-1 и МЦД-2 запланировано на конец 2019 - начало 2020 года.