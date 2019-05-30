Власти Подмосковья получили право определять максимальную стоимость платных парковок

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла в трех чтениях закон, который дает правительству региона полномочия определять максимальную стоимость платных парковок в Подмосковье и ограничивает их расположение.

"У нас сегодня в области нет платных парковок ни в собственности Московской области, ни в муниципальной собственности. Мы сегодня получили право устанавливать максимальную плату за такие парковки, а методику установления такой платы нам должно определить федеральное законодательство. На сегодняшний момент такая методика пока отсутствует", - сказал журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он отметил, что в настоящее время в Подмосковье нет планов по созданию платных парковок. Министр пояснил, что при возможной организации на территории региона платных парковочных мест, в Подмосковье будет уже готова методика расчета стоимости.

Согласно закону, платные парковки нельзя создавать на участках, прилегающих к спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, организациям культуры, зданиям органов власти, а также на земле, которая относится к общему имуществу многоквартирных домов. Закон устанавливает, что платные парковки, расположенные на участках государственной или муниципальной собственности, должны быть бесплатными с 21:00 до 07:00 в будние дни, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Документ также дает полномочия властям региона ограничивать проезд автомобилей по дорогам регионального и муниципального значения, например, в праздничные дни.

"Решение принято, закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.