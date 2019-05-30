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Ливень, гроза и град с сильным ветром ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы

Спасатели советуют гражданам не прятаться на остановках, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 четверга местами по Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили в региональном главке.

МЧС призывает жителей не забывать о мерах предосторожности и советует при сильном ветре в домах и квартирах закрывать форточки и окна. Кроме того, спасатели советуют на улице не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

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