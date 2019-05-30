Проверки газового оборудования прошли в 8,5 тыс. домов Подмосковья с начала 2019 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Специалисты проверили безопасность газового оборудования в 8,5 тыс. многоквартирных домов на территории Подмосковья с начала 2019 года. Устранено более 2,5 тыс. выявленных в ходе проверок нарушений, сообщила в четверг пресс-служба вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

"С начала 2019 года проведены проверки безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования уже в 8,5 тыс. многоквартирных домов Подмосковья. Цель этих проверок - профилактика несчастных случаев, связанных с неисправностью или нарушениями эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.

Проверки и контроль за устранением нарушений осуществляют межведомственные комиссии, в состав которых входят члены Госжилинспекции Подмосковья, сотрудники МЧС и Мособлпожспас, Мособлгаза, управляющих организаций и представители правоохранительных органов. "Наиболее распространенные нарушения, выявляемые специалистами в ходе данных проверок - коррозия газопровода, отсутствие договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, критический износ газовых плит, котлов, труб <...> С начала года [специалисты] уже добились устранения свыше 2,5 тыс. нарушений", - отмечается в сообщении.

Всего в Подмосковье насчитывается более 40,6 тыс. газифицированных многоквартирных домов, что составляет 75% от общего количества домов на территории региона.