Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ /Московская область/, 30 мая. /ТАСС/. Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя. Движение в этом месте затруднено, передает корреспондент ТАСС.

Уровень скопившейся воды в этом месте достигает капота машины. Водители опасаются проезжать это место. Протяженность пробки на въезд в тоннель составляет около 2 км, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты". Также сильно осложнено движение в обе стороны по Носовихинскому шоссе, к которому выходит тоннель.

Ближайшие шоссе, связывающие микрорайон Железнодорожный с городом Балашиха, находятся в шести км далее на восток (Восточное шоссе через поселок Черное) и в шести км на запад (в городе Реутов по Никольской улице). Однако и там, и там собрались пробки на переездах через железнодорожные пути Горьковского направления.