Проект "Танцуй в парках" стартует в Подмосковье с 1 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Летний сезон рок-н-ролла в парках Московской области начнется 1 июня. Выступления коллективов и уроки танцев будут идти на двух площадках в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Первого июня 2019 года в Московской области стартует четвертый сезон проекта "Танцуй в парках", который проводится в партнерстве с Федерацией акробатического рок-н-ролла Московской области. Как и в прошлом году, площадками, на которых развернется фестиваль, станут парк культуры и отдыха имени Льва Николаевича Толстого в городе Химки, а также парк культуры и отдыха "Долгопрудный" в одноименном городе", - говорится в сообщении.

Выступления коллективов акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в Химках начнутся с 1 июня, в Долгопрудном - со 2 июня. Открытые мастер-классы будут проходить с 15:00 до 17:00 по субботам в Химках, а по воскресеньям - в Долгопрудном.

"Проект "Танцуй в парках" уже стал традиционным для Подмосковья. Из года в год интерес и количество участников только растет, видна востребованность в нем среди населения. Ежегодно около 1,5 тыс. человек присоединяются к акции и регулярно посещают мастер-классы", - процитировали в сообщении министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.