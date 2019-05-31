В Подмосковье провели общественный мониторинг использования родителями детских кресел

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Общественный мониторинг при проверке 40 тыс. машин, подвозящих детей к детскому саду, выяснил, что 10% родителей не используют детские автокресла. Такие данные социологического исследования, проведенного по инициативе ГИБДД по Московской области, сообщили ТАСС в пятницу в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Подмосковья.

"По инициативе управления Госавтоинспекции по Московской области в период с 22 апреля по 27 мая проведен общественный мониторинг использования детских кресел родителями при подвозе детей к детсадам. Согласно данным, собранным общественниками, 10% родителей пренебрегают использованием этих устройств. Вблизи дошкольных учреждений активисты проверили 40 тыс. автомобилей и отметили около 4 тыс. нарушений",- сказали в ведомстве.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что порядка 23% россиян против того, чтобы тратить материнский капитал на покупку детского кресла. Соответствующее предложение в 2018 году выдвигал глава ГИБДД Михаил Черников.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Московской области заявили, что для изменения отношения людей к проблеме безопасности детей ведомство совместно с главным управлением по информационной политике и Минобразования Подмосковья с 1 июня по 1 сентября 2019 года запускает социальную компанию "Маленький пассажир - большая ответственность. "Специально для этого проекта разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий для привлечении внимания общественности к проблемам обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних пассажиров",- отметили в подмосковной Госавтоинспекции.