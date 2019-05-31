С начала года в Подмосковье зарегистрировано снижение числа ДТП с участием мотоциклистов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подмосковная Госавтоинспекция зарегистрировала с начала этого года снижение на 20% количества дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, сократилось также и число погибших. Об этом ТАСС сообщили в областном УГИБДД.

"С начала 2019 года на автодорогах подмосковного региона зарегистрировано 118 дорожных аварий с участием водителей мототехники, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате таких ДТП с начала года погибли 16 человек и 116 пострадали, что на 11% и 23% меньше, чем в прошлом году", - сказал собеседник.

В управлении также отметили, что основными причинами ДТП с данной категорией участников дорожного движения становится несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил перестроения. "Во многих случаях возникновению дорожных аварий сопутствуют нарушения, связанные с управлением мототранспортом лицами, не имеющими права управления, либо находящимися в алкогольном или наркотическом опьянении. Кроме того, большое количество мотолюбителей пренебрегают использованием мотошлема и не соблюдают требований ОСАГО", - заключил собеседник.