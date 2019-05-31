Два путепровода построят в Красногорске в связи с запуском МЦД

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Два путепровода через железную дорогу у платформ Опалиха и Аникеевка построят в Красногорске в связи с запуском второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Красногорске построят два путепровода через железную дорогу у платформ Опалиха и Аникеевка в связи с запуском МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ Московской области "Дирекция дорожного строительства" заключило контракты на разработку проектной документации объектов. Работы по проектированию планируется завершить в IV квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что строительство путепроводов будет проводиться в 2020-2021 годы. "Необходимость строительства путепроводов связана с модернизацией, которую проводит ОАО "РЖД" в связи с запуском МЦД-2 "Нахабино - Подольск". В перспективе на этом направлении будет интенсивное движение электропоездов, которые будут ходить с минимальным интервалом движения. Реализация проектов строительства путепроводов позволит увеличить пропускную способность на данных участках", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Как добавили в пресс-службе, на дороге Аникеевка - Нахабино планируется построить двухполосный путепровод в составе транспортной развязки общей протяженностью более 2 км, из них длина самого путепровода составит 270 м. В микрорайоне Опалиха появится двухполосный путепровод общей протяженностью с подходами 1,3 км.