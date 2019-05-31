Пропускная способность Октябрьского проспекта в Подмосковье вырастет на 35% в 2022 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Участок Октябрьского проспекта в городе Люберцы Московской области от примыкания к улице Власова до подхода к путепроводу через железнодорожные пути с поворотом на улицу Волковскую будет реконструирован в 2022 году. После этого пропускная способность трассы вырастет на 35%, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Работы по реконструкции Октябрьского шоссе начнутся в июне, на участке уже ведутся работы по подготовке территории. Окончание работ по реконструкции первого этапа запланировано на 2022 год. После завершения первого этапа пропускная способность дороги возрастет на 35%", - процитировали в сообщении министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Протяженность первого участка реконструкции - 1,5 км по основному ходу и 3 км по боковым проездам и съездам. В рамках этого первого этапа работ увеличат в два раза количество полос - с четырех до восьми, а также построят новый четырехполосный путепровод над перекрестками на улицах Красная и Смирновская. Строители создадут два подземных пешеходных перехода, установят новые светофоры и автобусные остановки.

По данным Минтранса области, после реконструкции средняя скорость движения машин на этом отрезке Октябрьского проспекта составит порядка 80 км/ч, а время проезда - 15-20 минут.

Гержик добавил, что всего будет пять этапов реконструкции Октябрьского шоссе, полностью работы планируется завершить в 2025 году. Длина всего участка - 6,5 км по основному ходу и 5,9 км по съездам. В рамках реконструкции проспекта сделают 9 подземных пешеходных переходов, установят новые автобусные остановки и светофоры. После этих мероприятий пропускная способность трассы достигнет 115 тыс. машин в сутки.