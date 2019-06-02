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Более 600 летних кафе открыли в Подмосковье

В прошлом году в Московской области упростили процедуру открытия летних кафе

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Жители Московской области смогут посетить более 600 летних кафе в текущем сезоне, об этом в воскресенье сообщил на своей странице в Twitter губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Более 600 летних кафе открылись для посетителей в Подмосковье! Это террасы, веранды, шатры или отдельное стоящие сезонные рестораны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в Подмосковье упростили процедуру открытия летних кафе.

"Бюрократии и справок теперь гораздо меньше. Так, если земля муниципальная, нужен договор на аренду и согласование с Роспотребнадзором; если же земля частная - достаточно просто оформить разрешение в федеральной службе", - говорится в материале.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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