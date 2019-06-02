Полиция задержала участника массовой драки в Клину

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одного из участников массовой драки на трассе А-108 в Клину. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка МВД по Московской области.

"В полицию Клина поступило заявление от 35-летнего местного жителя, который сообщил, что неизвестные мужчины нанесли ему телесные повреждения. Сотрудниками полиции установлено, что на автодороге А-108 на улице Литейной между двумя водителями произошел конфликт из-за нарушения правил дорожного движения. После чего словесная перепалка переросла в драку, в которой также принял участие пассажир одного из автомобилей", - сказали в полиции.

В результате инцидента водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.

"По подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 52-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - отметили в пресс-службе.