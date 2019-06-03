Часть школьных домашних заданий в Подмосковье с 1 сентября переведут в электронный формат

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Московской области с нового учебного года планируют перевести в электронный формат часть школьных домашних заданий, это позволит педагогам уделять больше времени на самоподготовку и работу с учениками. Об этом в интервью ТАСС сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования Московской области Ольга Забралова.

"Мы надеемся, что часть домашних работ, проверяемых компьютером, освободит учителей от рутинной работы, чтобы у педагога стало больше времени на самоподготовку, повышение квалификации и непосредственную работу с учащимися. В некоторых школах это уже начало пилотироваться. Мы уверены, что это не только облегчит работу учителей, но и откроет новые возможности для их развития. Мы хотим, чтобы с 1 сентября такая возможность проведения домашних работ уже заработала", - сказала Забралова.

Она уточнила, что одной из форм домашних работ, которые будет проверять компьютер, может стать электронное тестирование.

Также Забралова добавила, что с 1 сентября планируется автоматизировать процедуру аттестации учителей и руководителей школ. Для образовательных учреждений, показывающих высокие результаты, предполагается разработать максимально облегченную процедуру аттестации.

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