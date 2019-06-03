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Электрички Горьковского направлению в сторону Москвы следуют с увеличенным интервалом

МЖД принимает меры, чтобы сократить опоздание и ввести поезда в график

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пригородные поезда Горьковского направления в сторону Москвы идут с задержками по техническим причинам. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время по техническим причинам на Горьковском направлении Московской железной дороги несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные поезда в график", - сказал собеседник агентства.

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