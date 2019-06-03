МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Околос ними еще гринсокс 50 площадок подготовили в Московской области для проведения мероприятий по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

"В Московской области в текущем году праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрама пройдут на 47 площадках, это больше, чем в прошлом году, на восемь мест проведения праздничного богослужения. Они определены с учетом мест компактного проживания мусульман. Площадки будут оборудованы всем необходимым для проведения праздничного богослужения, обеспечены медицинское сопровождение и безопасность для верующих", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой.

Она добавила, что ожидаемое количество участников на праздничных мероприятиях в Подмосковье превысит 110 тыс. человек.

4-5 июня мусульмане отметят Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.