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Экологический забег пройдет в Подмосковье 8 июня

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню окружающей среды

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Экологический забег "Чистое Подмосковье - к юбилею!" состоится в Московской области 8 июня, основным заданием акции станет сбор мусора. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главного управления социальных коммуникаций региона.

"Экологический забег под названием "Чистое Подмосковье - к юбилею!" пройдет на территории муниципальных образований Московской области 8 июня. Мероприятие в рамках подготовки празднования 90-летия Московской области, приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды, организовано главным управлением социальных коммуникаций Московской области и Общественной палатой Московской области", - говорится в сообщении.

Как отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, участники экозабега должны преодолеть определенный маршрут, выполняя интеллектуальные, творческие и спортивные задания.

"Формат мероприятия: экологический плоггинг - своеобразный гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии, экопробежка, во время которой необходимо очистить территорию от мусора <...> Основное задание - сбор наибольшего количества мусора, вес которого измеряется на финальной точке по всем фракциям", - приводятся в сообщении слова Плещевой.

Она добавила, что участниками забега станут сборные команды от муниципалитетов. На участие в акции уже поступило 45 заявок.

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