Три подмосковных вуза вошли в топ-100 лучших вузов России по версии RAEX

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Университет "Дубна", Технологический университет в Королеве и Московский государственный областной университет (МГОУ) вошли в рейтинг 100 лучших вузов России по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Об этом сообщила в среду пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования Московской области Ольги Забраловой.

"Три подмосковных вуза вошли в топ-100 лучших вузов России, согласно рейтингу агентства RAEX. В список лучших вузов попали Университет "Дубна" - на 57 месте, Технологический университет в Королеве - на 73 месте и Московский государственный областной университет - занял 74 позицию", - процитировали в пресс-службе Забралову.

Она отметила, что МГОУ вошел в этот рейтинг впервые.

"Всего в подмосковном регионе функционирует шесть вузов, где представлены образовательные программы по различным направлениям. С 1 июля у нас начнется приемная кампания в вузы, ждем ребят, чтобы пополнить ряды студентов Подмосковья", - добавила Забралова.

Агентство RAEX подготовило рейтинг вузов к старту приемной кампании 2019 года. Для этого проекта специалисты компании провели анкетирование более 50 тыс. студентов и 158 вузов страны.

Ранее сообщалось, что МГУ имени М. В. Ломоносова стал первым в рейтинге 100 лучших вузов России.